مبعوث الرئيس الأمريكي يشيد بجهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين

أشاد آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي، بجهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المبعوث الأمريكي، إن "الاتفاق المعلن من الرئيس الأمريكي يحظى بموافقة مصر وقطر ومجموعة السبع ومجلس الأمن". وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن "المدنيين وممتلكاتهم يتضررون بسبب استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل"، منوهًا بأن "التهدئة على الحدود سيسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل". وبحث قائد الجيش اللبناني مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، تطورات الأوضاع على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

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