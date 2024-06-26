العالم اليوم - كوريا الجنوبية.. تعطل الرحلات الجوية بسبب بالونات القمامة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:18 صباحاً - قال مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الأربعاء، إن الرحلات الجوية المحلية والدولية في مطار إنتشون الدولي تم تعليقها أو تأجيلها لمدة نحو 3 ساعات بسبب حملة "بالونات القمامة" من كوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية، ليلة الثلاثاء، حوالي 250 بالونا كبيرا محملا بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، وهي عملية الإطلاق السادسة من نوعها ضد الجنوب منذ أواخر مايو.

وجاءت هذه العملية لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إرسال دفعة أخرى من مئات البالونات إلى المناطق الحدودية لكوريا الشمالية ليلة الاثنين أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، يُقدر بأن بيونغيانغ أطلقت أكثر من 2000 بالون قمامة، في خطوة للتعامل بالمثل ضد المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغيانغ التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب.

وقالت الشركة المشغلة لمطار إنتشيون الدولي إنه بسبب البالونات الكبيرة الكورية الشمالية، تم تعليق أو تأجيل عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات المحلية والجوية في المطار من الساعة 1:46 صباحا حتى الساعة 4:44 صباحا اليوم الأربعاء.

وأضافت أنها اتخذت هذا القرار بسبب مخاوف بشأن حوادث السلامة المحتملة التي تنطوي على احتمال امتصاص محركات الطائرات للبالونات.

واستأنفت جميع الرحلات عملياتها الطبيعية اعتبارا من الساعة السابعة صباحا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في وقت سابق من الثلاثاء إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 350 بالونا محملا بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ ليلة الاثنين، وهبط حوالي 100 منها في العاصمة سول والجزء الشمالي من إقليم غيونغغي.

وكانت معظم البالونات تحمل قصاصات ورقية ونفايات، وأظهرت تحليل البالونات التي تم انتشالها أنها لا تحتوي على مواد سامة.