جمال بيومي لـ دوت الخليج: مصر تعاملت بحكمة في أزمة غزة..ولن تفرط في شبر من أرضها

جدة - نرمين السيد - السفير جمال بيومي

تحدث السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الدور المصري فيما يخص أزمة غزة، قائلا إن "مصر تعاملت بحكمة شديدة تجاه ما يحدث في قطاع غزة، كما أنها نجحت في جمع أصوات 154 دولة تبنت قرارات لدعم فلسطين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة".





وأضاف السفير جمال بيومي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية وتأكيده على رفض تهجير الفلسطينيين بمثابة "رسالة واضحة بأن مصر لن تسمح بالتفريط في شبر واحد من سيناء". كما أكد أن إسرائيل متخوفة من التهديد المصري، ولا تجرؤ على مواجهة مصر، فمصر لديها كل الإمكانات التي تحافظ على أمنها القومي وسلامة جيشها وشعبها.

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