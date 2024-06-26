جدة - نرمين السيد - كلاب الاحتلال

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم "الكلاب البوليسية" في مهاجمة الفلسطينيين ومنازلهم.





وكان مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد صرح في وقت سابق، بأن الاحتلال قتل عددًا كبيرًا من الأطباء المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، مشددًا على انتشار المجاعة بمناطق متفرقة في شمال قطاع غزة. وطالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح المعابر كافة مع قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم الكلاب البوليسية في مهاجمة الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.