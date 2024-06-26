هل اقتربت الحرب الشاملة بين حزب الله وإسرائيل؟.. السفير جمال بيومي يجيب

جدة - نرمين السيد - السفير جمال بيومى

تحدث السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن جولة التصعيد الأخيرة في الجبهة اللبنانية، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.





وقال السفير جمال بيومي، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إنه على الرغم من تطور الأحداث وارتفاع حدة الهجمات في الجبهة اللبنانية، إلا أن إسرائيل لن تنزلق لحرب شاملة مع حزب الله، وستكتفي بشن ضرباتها على طول الحدود مع لبنان. وأرجع السفير جمال بيومي، السبب في ذلك، إلى قلة التعداد السكاني لإسرائيل، قائلا إن هناك ما يقرب من 450 الف إسرائيلي نزحوا من تل أبيب بسبب الحروب التي تقوم بها إسرائيل، لذلك فهي لا تستطيع تعبئة جيش يحارب على أكثر من جبهة. كما أوضح أن جيش الاحتلال يعاني بالفعل جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.

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