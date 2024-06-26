عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو إلى تنفيذ صفقة تبادل

جدة - نرمين السيد - عائلات المحتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، نقلا عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن بعض الوزراء يطالبون باستمرار العملية العسكرية في غزة، بينما نحن ندعو إلى تنفيذ صفقة تبادل.





وطالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بصفقة تبادل بشكل سريع، ودعت الحكومة إلى الالتزام بالمقترح الذي قدمته. وقالت عائلات المحتجزين، إن الوقت ينفد وفي كل دقيقة تصل إلينا أخبار سيئة عن حياة أبنائنا، لذلك نريد صفقة تبادل الآن.

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