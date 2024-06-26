العالم اليوم - أمريكا لا تزال تعلق شحنة ذخائر ثقيلة كانت مخصصة لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:18 مساءً - قال مسؤول أميركي كبيرإن مسؤولين أميركيين كبارا أبلغوا، يوم الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي يزور واشنطن أن الولايات المتحدة لاتزال تعلق شحنة ذخائر ثقيلة لإسرائيل لحين اتمام عملية مراجعة.

ونقلت رويترز عن المسؤول الذي كان يقدم إفادة صحفية عن اجتماع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان مع غالانت، إن الحكومتين ما زالتا تجريان مناقشات حول الشحنة الوحيدة من القنابل الثقيلةالتي أوقفها الرئيس جو بايدن في أوائل مايو بسبب مخاوف من أن الأسلحة قد تتسبب في مقتل عدد أكبر من الفلسطينيين في غزة.

من جهته ، تحدث يوآف غالانت عن إحراز "تقدم ملحوظ" على صعيد حصول إسرائيل على مزيد من شحنات الأسلحة الأميركية بعد محادثاته مع مسؤولين كبار في واشنطن.

وقال غالانت "أحرزنا خلال الاجتماعات تقدما ملحوظا، تمت إزالة العراقيل ومعالجة مكامن الضعف".

وأوضح ان التقدم يشمل "مسائل مختلفة" بينها "موضوع تعزيز القوة وإمدادات الذخيرة التي يجب أن نأتي بها إلى دولة إسرائيل".

وأضاف "أود أن أشكر الإدارة الأميركية والشعب الأميركي لدعمهما المستمر لدولة اسرائيل".

وجاءت تصريحاته إثر لقائه مستشار الامن القومي الاميركي جايك ساليفان مختتما زيارة لواشنطن التقى خلالها ايضا وزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد اوستن.