العالم اليوم - مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين بكمين في مخيم جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 10:21 صباحاً - لقي جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب 17 آخرين، اليوم الخميس في تفجير عبوة واطلاق نار فجر اليوم بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوة إسرائيلية وقعت في كمين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.وكانت

وسائل إعلام عبرية تحدثت أيضا عن إصابة 17 جندياً بتفجير عبوتين في جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين.

بدورها أفادت مصادر إعلامية فلسطينية ان مروحيات هبطت عند نقطة تفتيش الجلمة في الضفة الغربية بعد تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين، وقامت بإجلاء الجرحى والمصابين الى المستشفيات.