أحمد جودة - القاهرة - ترامب: بايدن ضعيف كفلسطين ويجب السماح لإسرائيل بمواصلة حربها ضد حماس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة الرئاسية أنه قدم مقترحًا لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن المقترح قد حظي بموافقة مجلس الأمن والإدارة الإسرائيلية، إلا أن حركة حماس هي من تعترض على تنفيذه.

مقترح وقف إطلاق النار

وأوضح بايدن أن مقترحه يتضمن ثلاث مراحل رئيسية: أولًا، إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس؛ ثانيًا، وقف إطلاق النار؛ وأخيرًا، توقف تام للحرب التي تشنها إسرائيل. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل بل وتعمل على "إنقاذها"، مشددًا على أنه لن يسمح ببقاء حماس في حكم قطاع غزة، حيث سيتم التعامل معها كما تعاملت القوات الأمريكية مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وشدد بايدن على ضرورة أن تأخذ الخطوات المتبعة للتخلص من حماس المدنيين الفلسطينيين في الاعتبار، لتجنب سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء. وفي المقابل، رد الرئيس السابق دونالد ترامب بأن على أمريكا السماح لإسرائيل بالاستمرار في حربها للتخلص من حماس، واصفًا بايدن بـ "الضعيف"، وشبهه بدولة "فلسطين"، مدعيًا أن بايدن ضعيف مثل فلسطين.