العالم اليوم - بالصواريخ.. حزب الله يدمر "ميركافا" و"نميرا" إسرائيليتين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 05:30 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أنه دمر دبابة "ميركافا" وآلية "نميرا" إسرائيليتين، في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا، مستخدما الصواريخ الموجهة.

وقال الحزب في بيان: "استهدف مقاتلونا دبابة ميركافا وآلية نميرا في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما".

وفي وقت سابق من السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلة تابعة له قصفت مبنى في الحولة جنوبي لبنان، كان يتجمع فيه مجموعة من عناصر حزب الله.

وأضاف أن مبنى آخر يستخدمه حزب الله في الحولة قد قصف أيضا.

ومنذ بدأت حرب غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

وأدى العنف المستمر منذ أكثر من 8 أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من مقاتلي حزب الله و94 مدنيا، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس".

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات الإسرائيلية.