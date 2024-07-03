نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون تكشف سبب تأخر إعادة تركيب رصيف غزة العائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، السبب وراء تأخر إعادة تركيب الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال باتريك رايدر المتحدث باسم الوزارة، إن رصيف غزة العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي تم تفكيكه في 28 يونيو، ما يزال في ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: "نحن نتابع الأحوال الجوية السيئة حاليًا، والتي كانت سببًا في تفكيك الرصيف، وسنقوم بتحديث تاريخ التركيب الجديد قريبًا"، وفق "الأناضول".

وأشار رايدر، إلى أن برنامج الأغذية العالمي بدأ بنقل بعض المساعدات من موقع إنزالها إلى المستودعات ومراكز التوزيع.

وأكد على تشكيل خلية تنسيق تضم منظمات الإغاثة الإنسانية والجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية لضمان التوزيع الآمن للمساعدات.