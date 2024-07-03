العالم اليوم - تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال يونيو

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:21 صباحاً - أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية نما في يونيو بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف العام مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة، ومع ذلك فإنه لا يزال في وضع نمو قوي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 55 في يونيو من 56.4 في مايو، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير 2022. ومع ذلك فإنه لا يزال أعلى من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو في النشاط.

وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 56 من 59.5 في مايو.

كما تباطأ نمو الوظائف، على الرغم من ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج.

وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض "بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مع توقعات نمو تتجاوز ثلاثة بالمئة".

وأضاف "يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع".