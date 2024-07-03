الأونروا: الأمراض والأوبئة تتفاقم في قطاع غزة بشكل غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - قال القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة "الأونروا"، إن الأمراض والأوبئة في قطاع غزة تتفاقم بشكل غير مسبوق.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أماكن كثيرة في غزة مناطق قتال، والاحتلال يطلب من السكان مغادرة منازلهم. كما طالب بإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة، بحسب القناة الإخبارية.

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