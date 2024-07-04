إسرائيل: تلقينا ردا من حماس دون المطالبة بالتزام وقف الحرب بالمرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إنهم تلقوا ردا من حماس دون المطالبة بالالتزام بوقف الحرب في المرحلة الأولى.





وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قد اصدرت بيانا قالت فيه: "إننا تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. وتابعت حماس: حريصون على التوصل لاتفاق من أجل وقف الحرب على غزة ومستمرون في التواصل مع الوسطاء، مضيفة "لم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض والاحتلال يحاول التشويش والمراوغة".

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