38345 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفاً و345 شهيداً و88 ألفاً و295 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيداً و54 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عدوانه الشامل وغير المسبوق على غزة لليوم الثامن والسبعين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف البري والبحري على المساكن والمآوي والبنى التحتية، ما حول القطاع إلى أثر بعد عين.
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