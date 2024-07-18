طبيب بايدن: الرئيس الأمريكي يعاني أعراضًا خفيفة من كورونا ويواصل أداء عمله

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة تليفزيونية

قال طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العلامات الحيوية للرئيس الأمريكي لا تزال طبيعية وسيواصل أداء عمله كالمعتاد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف طبيب بايدن، أن الرئيس الأمريكي لا يزال يعاني أعراضا خفيفة لفيروس كورونا لكنه يواصل عمله الطبيعي.

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