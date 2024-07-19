عاجل.. مايكروسوفت تعلن عن أعطال فنية في نظامها حول العالم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة، عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





جاء ذلك عقب انقطاع تقني عالمي أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب مشكلة فنية.

وقالت وزارة الداخلية الأسترالية، إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، وذلك تعقيبًا على خلل أصاب العديد من المطارات والبنوك ووسائل الإعلام.

ومن جانبها، قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم".

وطلبت هيئة طيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بأجهزة الحاسب. كما أعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، وبالمثل أعلن مطار برلين عن تأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية، لافتة إلى أن تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني.

كما أكدت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

وقال المتحدث باسم مطار سيدني، إن "الانقطاع الفني العالمي أثر على بعض عمليات شركات الطيران".