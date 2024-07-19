عاجل.. انقطاع تقني عالمي يؤثر على المطارات وشركات الطيران والإعلام والبنوك

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب مشكلة فنية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أشارت وكالة "رويترز" إلى أن هناك "انقطاع تقني عالمي يؤثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك".

ومن جانبها، طلبت هيئة طيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بأجهزة الحاسب، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

كما أعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، وبالمثل أعلن مطار برلين عن تأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية، لافتة إلى أن تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني.

ومن جانبها، قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم".

وقالت وزارة الداخلية الأسترالية إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

فيما أكدت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.