تحطم سفينة قبالة موريتانيا وغرق 15 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء، أن 15 شخصا لقوا مصرعهم غرقا فيما فقد أكثر من 150 شخصا إثر تحطم سفينة قبالة موريتانيا.

الهجرة غير الشرعية لشواطئ أوروبا

ولفتت المنظمة إلى أن السفينة كانت تستغل من قبل مهاجرين غير شرعيين للعبور إلى الشواطئ الأورروبية.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين.

يأتي الحادث بعد أسبوعين من انتشال خفر السواحل الموريتانية جثث 89 مهاجرًا غير قانوني، كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كلم من مدينة انجاجو الموريتانية.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن فرقة خفر السواحل الموريتانية قامت بإسعاف 9 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وقال عدد من الناجين إن الزورق، الذي غادر الحدود السنغالية الجامبية منذ 6 أيام متوجهًا إلى أوروبا، كان على متنه 170 مهاجرًا.