العالم اليوم - يلين تشيد بأداء بايدن الاقتصادي الأميركي "الرائع"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 07:25 مساءً - أشادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، بالرئيس جو بايدن بسبب "التعافي الاقتصادي الملحوظ" وقالت إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الربع الثاني أكدت أن الولايات المتحدة في طريقها "نحو نمو مطرد وتراجع التضخم".

وفي أول تصريحات علنية لها بشأن الوضع الاقتصادي منذ إعلان بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي وتأييده لترشح نائبته كاملا هاريس بدلا منه، قالت يلين إن بايدن أعاد مكانة أميركا في العالم.

وقالت يلين: "أنا فخورة للغاية بخدمة الشعب الأميركي معه ونائبة الرئيس هاريس وأتطلع إلى مواصلة تعزيز القيادة الأميركية في جميع أنحاء العالم وتحقيق نتائج للأسر والشركات الأميركية في الداخل".

وأضافت أن النمو القوي في الولايات المتحدة، الذي وفر 15.7 مليون فرصة عمل منذ تولى بايدن وهاريس منصبيهما، لم يكن مصادفة، بل نتيجة لخطة اقتصادية وضعتها إدارتهما، وساهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد العالمي.