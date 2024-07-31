تفشي السعال الديكي في فرنسا.. تعرف على الأعراض وطرق الوقاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:33 مساءً - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن تفشي السعال الديكي في فرنسا، حيث توفي 20 طفلا بوباء السعال الديكي، منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى 8 وفيات بين البالغين، ويواصل المرض الذي عاود الظهور منذ أشهر في العديد من البلدان انتشاره في فرنسا، وفقا لوكالة الصحة العامة الفرنسية.

ويعد السعال الديكي مرضا فيروسيا شديد العدوى، قد يسبب مضاعفات تنفسية وعصبية خطرة، وأحيانا تكون قاتلة لدى الأطفال، ومن الأمراض المعدية الخطيرة التي تنتشر بسرعة بين الأطفال، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشاره، حيث تأتي هذه الأزمة الصحية في وقت تعاني فيه النظم الصحية من ضغوط كبيرة، مما يزيد من تحديات التعامل مع المرض.

ما هو السعال الديكي؟

ويعرف السعال الديكي أنه مرض تنفسي بكتيري معدي يسببه بكتيريا بورديتيلا بيرتوسيس، ويتميز هذا المرض بنوبات حادة من السعال المتكرر، يليها شهيق طويل يصدر صوتًا يشبه الديك، ويمكن أن يكون المرض شديد الخطورة، خصوصًا عند الرضع والأطفال الصغار.

أعراض السعال الديكي

السعال الحاد، ونوبات سعال طويلة تنتهي بشهيق صوتي.القيء، وقد يترافق السعال مع القيء بسبب شدة النوبات.الإرهاق، والشعور بالتعب والإرهاق بعد نوبات السعالصعوبة التنفس، وقد يصعب على الطفل التنفس بسبب انسداد الممرات التنفسية.



أسباب تفشي المرض

انخفاض معدلات التطعيم، وتعد واحدة من الأسباب الرئيسية لانتشار السعال الديكي هو انخفاض معدلات التطعيم بين الأطفال.سهولة الانتقال، حيث ينتقل السعال الديكي بسهولة من شخص لآخر عبر الرذاذ المتناثر أثناء السعال أو العطس.ضعف المناعة، حيث أن الأطفال الصغار وذوي المناعة الضعيفة هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.



الإجراءات الوقائية

التطعيم، وتلقيح الأطفال وفقًا للجدول الزمني الوطني للتطعيمات.التوعية، وزيادة الوعي حول أهمية التطعيم وكيفية الوقاية من المرض.العزل، لتجنب انتشار العدوى.العناية الطبية، تقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين لتخفيف الأعراض وتقليل المضاعفات.

طرق علاج السعال الديكي

يعتمد علاج السعال الديكي على تقديم الرعاية الداعمة للمريض، وتناول المضادات الحيوية المناسبة، وتشمل الرعاية الداعمة توفير الأكسجين والرطوبة الكافية والراحة.