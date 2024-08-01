العالم اليوم - العراق يوقع مذكرة تفاهم مع "BP" لتطوير حقول نفطية في كركوك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 12:24 مساءً - ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان الخميس، أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة بي.بي البريطانية لإعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك.

وجاء في البيان "رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية (بي.بي) لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز". وأضاف "تتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى". وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية.

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