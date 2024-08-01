العالم اليوم - أولمبياد باريس.. هل يتم تأجيل مباراة مصر وباراغواي؟

انتم الان تتابعون خبر أولمبياد باريس.. هل يتم تأجيل مباراة مصر وباراغواي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 02:22 مساءً - تأخرت رحلة منتخب باراغواي المتجهة من باريس إلى مارسيليا لمواجهة مصر في المباراة المقررة، الجمعة، ضمن دور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وبعد أن أنهى منتخب باراغواي مباراته ضد مالي، الثلاثاء، والتي انتهت بفوزه بهدف دون رد، اعتزم التوجه من باريس إلى مارسيليا بالقطار لكن الرحلة ألغيت بسبب عاصفة وقعت على طول الطريق، بحسب ما أفاد موقع "فيرسوس" الإسباني.

وأمام هذا الوضع، وفي ظل عدم وجود حلول من اللجنة المنظمة للأولمبياد، تمكنت اللجنة الأولمبية في باراغواي من استئجار طائرة خاصة للسفر إلى مرسيليا، لكن الرحلة ألغيت أيضا بسبب الطقس.

من جانبه، قال كاميلو بيريز، رئيس اللجنة الأولمبية في باراغواي: "نحن في مطار باريس ولكن بسبب تعقيدات الطقس تم تأجيل رحلتنا، الآن لدينا رحلة تنظمها لجنتنا الأولمبية للذهاب إلى مرسيليا لحضور اللقاء المقبل".

وفقد منتخب باراغواي قرابة 12 ساعة ما بين محطة القطار والمطار في باريس دون أن يحصل على الراحة الكافية، لا سيما بعد الإرهاق الشديد الذي تعرض له خلال مواجهة مالي، كما لم يتمكن من الحصول على الطعام بشكل صحيح.

في النهاية قررت البعثة، الأربعاء، استئجار فندق في باريس لقضاء الليل، على أن تنتقل إلى مرسيليا يوم الخميس.

ونظرا لهذا الوضع يعتزم مسؤولو اللجنة الأولمبية في باراغواي تقديم طلب خاص للجنة المنظمة للأولمبياد بتأجيل مواجهة مصر.

وقال إنريكي سانشيز، مدير اتحاد باراغواي لكرة القدم: "نبحث عن طرق لمعرفة ما إذا كان من الممكن تأجيل المباراة ضد مصر لمدة 24 ساعة، الرئيس روبرت هاريسون (رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم) نفسه يعتني بذلك".

وتابع سانشيز: "لتخفيف ما حدث اليوم قليلا واجهنا عقبات منذ وصولنا، وسنقدم الطلب، اليوم كان يوم راحة".

وحتى الآن من المقرر أن تقام المواجهة بين باراغواي ومصر في دور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الجمعة 2 أغسطس، في مرسيليا.