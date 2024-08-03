العالم اليوم - الضفة الغربية.. مقتل 5 بضربة إسرائيلية بينهم قيادي في حماس

انتم الان تتابعون خبر الضفة الغربية.. مقتل 5 بضربة إسرائيلية بينهم قيادي في حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، اليوم السبت، مقتل قيادي في الحركة جراء ضربة إسرائيلية على سيارة بالضفة الغربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت خلية مسلحين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم انتشال 4 جثث إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر في حماس إن أحد قادة كتائب القسام في طولكرم قتل في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة فلسطينية.

وأشارت التقارير إلى أن القيادي القتيل في القصف الإسرائيلي هو هيثم نور الدين بليدي، البالغ من العمر 25 عاما، وهو من سكان مخيم طولكرم.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم السبت، إن 5 شبان قتلوا جراء قصف طائرة احتلال مسيرة، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمال طولكرم، مشيرة إلى اشتعال النار بالمركبة بشكل كامل بمن فيها.

ونقلت "وفا" عن مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، قوله إن 5 جثث متفحمة، تم التعرف على أحدها وتعود إلى هيثم نور الدين بليدي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت خلية مسلحين.

وأضاف "هاجمت طائرة من الجو سيارة مع خلية إرهابية في منطقة طولكرم".