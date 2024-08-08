العالم اليوم - أولمبياد باريس.. ما أسباب خسارة مصر الكبيرة أمام المغرب؟

انتم الان تتابعون خبر أولمبياد باريس.. ما أسباب خسارة مصر الكبيرة أمام المغرب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 09:24 مساءً - شن نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال هجوما لاذعا على المنتخب المصري الأولمبي عقب خسارته من المغرب بسداسية نظيفة حصد بها أسود الأطلس الميدالية البرونزية في مسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفي تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أكد رضا عبد العال أن المنتخب المصري مر إلى هذه المباراة دون خطة واضحة أو مدروسة من المدرب البرازيلي روحيرو ميكالي.

وأضاف المحلل الفني المصري أن ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي المصري يتحمل جزء كبير من المسؤولية عن الخسارة الكبيرة لاعتماده على لاعبين لا يستحقون منذ البداية الانضمام للمنتخب الأولمبي.

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق أن "المدرب الأجنبي يأتي لمصر ويتم منحه كشف بأسماء اللاعبين من كل نادي ولا يفكر في حضور المباريات واستكشاف اللاعبين الآخرين الذين يستحقون المشاركة وهم كثيرون ويتعرضون للظلم بهذه الطريقة".

وأوضح رضا عبد العال في تصريحاته بأن "اللقطة الأخيرة" هي مرآة الكرة في مصر وبالتالي فإن نتيجة هذه المباراة تعني إقالة المدرب البرازيلي.

بدوره، صرح محمد اليماني نجم المنتخب المصري السابق لـ"دوت الخليج" أن المنتخب المغربي اعتمد على نظام الصدمة منذ البداية محاولا إحراز هدف مبكر لكن الدفاع المصري وحارسه حمزة علاء أحبطوا خطة المغرب، وأكد أن شكل منتخب مصر ظهر متوازنا بين الهجوم والدفاع وعكس كل التوقعات حتى الدقيقة 17 بعدها انهار المنتخب المصري بسبب تقدم المغرب.

وأضاف اليماني أن منتخب مصر عانى من افتقاد قوته الهجومية أيضا بعد إصابة نجم الفريق أحمد سيد زيزو.

وتابع أن اللاعبين عانوا من الضغوط البدنية التي واجهها في مباراتي باراغواي وفرنسا باللعب وقت إضافي في المباراتين وكل ذلك يشكل عبء كبير على اللياقة البدنية.

وأكد اليماني أنه كان يتمنى فوز منتخب مصر لكن كل الترشيحات كانت تصب في صالح المنتخب المغربي الذي رشحه الكثيرون للفوز بالذهبية.