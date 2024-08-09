هجوم أوكراني واسع على ليبيتسك الروسية

هجوم أوكراني واسع على ليبيتسك الروسيةأعلنت السلطات الروسية في وقت مبكر اليوم عن هجوم أوكراني واسع النطاق بمسيرات على منطقة ليبيتسك في جنوب غربي روسيا، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في بعض المواقع المدنية والعسكرية.

وقال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية إيغور أرتامونوف -في تدوينة عبر تطبيق تلغرام- إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ صباح اليوم الجمعة في المنطقة الواقعة بغرب البلاد، وأجلت سكان 4 قرى تقع بعضها قرب قاعدة جوية على مشارف المدينة.

وقال أرتامونوف إن الهجوم الأوكراني الواسع بالمُسيرات نجمت عنه انفجارات وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

وقالت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان، إن النيران اشتعلت في قاعدة جوية عسكرية في ليبيتسك التي تبعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، بعد تعرضها للهجوم الأوكراني.

ونقلت الوكالتان عن الوزارة الإقليمية لحالات الطوارئ أن "حريقا اندلع في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك"، من دون ذكر الأسباب التي أدت لاندلاعه.

هجمات أخرى

يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه منطقة بيلغورود الروسية، التي تقع قرب الحدود الأوكرانية، لهجوم بالمُسيرات الأوكرانية.

وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 29 مُسيرة، مؤكدا أن الهجوم خلف أضرارا مادية، لكنه لم يوقع جرحى أو خسائر في الأرواح.

كما قال حاكم مدينة سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، إن مدينته تعرضت لهجمات بمُسيّرات أوكرانية جوية وبحرية.