العالم اليوم - مسؤول أوكراني يكشف هدف هجوم كورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 12:24 مساءً - قال مسؤول أوكراني أمني رفيع لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن آلاف الجنود الأوكرانيين يشاركون في عملية التوغل في منطقة كورسك الروسية بهدف "تشتيت قوات موسكو وزعزعة الوضع في روسيا".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "نحن في حالة هجوم. والهدف هو تشتيت مواقع العدو وإلحاق أكبر قدر من الخسائر وزعزعة الوضع في روسيا لأنهم غير قادرين على حماية حدودهم"، مشيراً إلى أن هذه العملية "رفعت معنويات" الأوكرانيين.

ولفت إلى أن "التوغل الاوكراني في روسيا لم يضعف حتى الآن الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا، حيث تقضم موسكو مزيدا من الأراضي منذ أشهر عدة".

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن كييف "قادرة على استعادة العدالة والضغط على المعتدي".

وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية: "اليوم، وفي شكل متكرر، أعد قائد القوات المسلحة تقارير عن الجبهة، عن تحركاتنا ونقل الحرب إلى أراضي المعتدي. أوكرانيا تثبت أنها قادرة على على استعادة العدالة، وممارسة الضغط الضروري: الضغط على المعتدي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في بيان السبت، إن القوات الروسية تواصل التصدي لتوغل أوكراني في البلاد.

وفرضت روسيا نظاما أمنيا واسعا في ثلاث مناطق حدودية وحشدت قوات لمواجهة أكبر هجوم أوكراني مضاد على أراض روسية منذ اندلاع الحرب في 2022.