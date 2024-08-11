العالم اليوم - ارتفاع معدل التضخم السنوي بالأردن 1.92% في يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 02:18 مساءً - ارتفع معدل التضخم في المملكة الأردنية خلال شهر يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أن معدل التضخم بالأردن قد ارتفع 1.92 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.24 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الخضراوات، والمياه والصرف الصحي، والأمتعة الشخصية.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن قد أصدرت التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 للبلاد.

وأظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.

أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية.