نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني: نظرتي للعالم هي نفسها عندما كنت أخدم في الحرس الثوري الإيراني ولم تتغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن نظرته للعالم هي نفسها عندما كان يخدم في الحرس الثوري الإيراني ولم تتغير.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.