العالم اليوم - بوتين: روسيا سترد على الهجوم الأوكراني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:29 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن بلاده سترد على الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك، مشيرا إلى أنه "سيتم تقييم ما يجري في المناطق المتاخمة لأوكرانيا".

وأضاف بوتين، في اجتماع حول الوضع في المنطقة الحدودية "لكن المهمة الرئيسية الآن هي طرد العدو"، مؤكدا ضرورة القضاء على القوات الأوكرانية التي اقتحمت الحدود.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "يبدو أن أوكرانيا تسعى لتحسين موقفها التفاوضي وإبطاء تقدمنا في مناطق أخرى من الجبهة".

وقال أن أوكرانيا ستستمر "في محاولة زعزعة الاستقرار في الحدود المتاخمة لروسيا لزعزعة الوضع بالداخل الروسي".

وبشأن المفاوضات تساءل بوتين: "كيف يمكننا الحديث عن السلام مع من يهاجمون المنشآت النووية".

التطورات الميدانية

واليوم الاثنين، قال حاكم مقاطعة كورسك إن " القوات الأوكرانية توغلت 12 كيلومترًا داخل الأراضي الروسية".

وأضاف أن "القوات الأوكرانية تسيطر حاليا على 28 قرية في منطقة كورسك".

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إنه تم إحباط محاولات اختراق للقوات الأوكرانية في محيط قرية كاوتشوك بمقاطعة كورسك.

وأضافت أن القوات الروسية تلحق الهزيمة بمجموعات القوات الأوكرانية في بلدة سودجا و8 بلدات أخرى في مقاطعة كورسك.

وكشفت الوزارة عن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية، التي حاولت التقدم على محور كورسك، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 260 عسكريا، و31 عربة مدرعة، بينها 3 دبابات خلال 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية بيان، إن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت قرابة 260 عسكرياً، و31 عربة مدرعة، من بينها 3 دبابات، و8 مركبات قتالية للمشاة، و20 مركبة قتالية مدرعة؛ بالإضافة إلى 27 سيارة، و3 مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي -30".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "نفذت مروحيات مي-28 وكا-52 ضربات جوية صاروخية ليلا ضد تحشدات أفراد ومعدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".