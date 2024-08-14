العالم اليوم - "تينسنت" تسجل أكبر قفزة في أرباحها الفصلية منذ أواخر 2020

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:25 مساءً - أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة Tencent (تينسنت)، الأربعاء، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 82% في الربع الثاني، وهو أكبر قفزة منذ أواخر عام 2020، وسط انتعاش أعمالها في مجال الألعاب.

وتعد تينسنت واحدة من أهم اللاعبين في صناعة التكنولوجيا في الصين، حيث تدير تطبيق المراسلة والخدمات الشامل WeChat "وي تشات" بالإضافة إلى عروض متنوعة في مجال الألعاب والحوسبة السحابية والبث المحتوى.

ومع ذلك، سجلت الشركة أدنى أرباح سنوية لها منذ عام 2019 في وقت سابق من هذا العام، ويعزى ذلك جزئياً إلى توقف إيرادات الألعاب عن النمو في الربع الأخير من عام 2023.

وقالت الشركة التي تتخذ من شينزين مقراً لها في ملف قدمته إلى بورصة هونغ كونغ إن صافي الربح بلغ 6.7 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت إن المبيعات ارتفعت بنسبة ثمانية في المائة على أساس سنوي إلى 22.5 مليار دولار.

وقالت تينسنت في الإفصاح: "أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2024 نقاط قوة استراتيجيتنا التي تجمع بين المنصة والمحتوى".

وأضاف: "نتطلع إلى الاستمرار في الاستثمار في منصاتنا وتقنياتنا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لنا خلق قيمة تجارية جديدة وتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل".

وأضافت أن إيرادات تينسنت من الألعاب المحلية "استأنفت النمو"، في حين "تسارعت إيرادات الألعاب الدولية في النمو".

وقالت إن ذلك كان مدفوعًا بـ "زيادة مشاركة المستخدمين في العديد من عناويننا الدائمة الخضرة، والإطلاق الناجح لبعض الألعاب الجديدة".

توقفت عقود من النمو السريع الذي حول صناعة التكنولوجيا في الصين إلى واحدة من أكثر الصناعات ديناميكية في العالم بشكل مفاجئ في عام 2020 بعد أن قدمت بكين تدابير إشرافية أكثر صرامة.

واجهت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة المتعلقة بالمنافسة والبيانات الشخصية، بعد سنوات من التساهل النسبي، مما أدى إلى زعزعة استقرار القطاع.

منذ عام 2021، فرضت السلطات الصينية أيضًا حدًا أسبوعيًا صارمًا بثلاث ساعات من الألعاب عبر الإنترنت للقصر دون سن 18 عامًا للحد من الإدمان بين الشباب.

وقد أثرت القيود بشكل كبير على ربحية شركة Tencent، وأعلنت المجموعة عن أول انخفاض في إيراداتها ربع السنوية منذ 18 عامًا في عام 2022.

في بحثها عن فرص جديدة، تتطلع تينسنت الآن إلى سوق الذكاء الاصطناعي الواعد، مثل عمالقة التكنولوجيا الصينية الآخرين مثل بايدو و هواوي و علي بابا و بايت دانس.

في سبتمبر، كشفت تينسنت عن "هونيوان"، وهو روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للتنافس مع ChatGPT الأميركي، المحظور استخدامه في الصين.