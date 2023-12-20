انت الأن تتابع خبر فيديو .. سرايا القدس تنشر رسالة أسرى الاحتلال لحكومتهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلاميّ الفلسطينيّة، في وقتٍ متأخر من ليل الثلاثاء، مقطع فيديو مصوّر، يظهر مجموعة من أسرى الاحتلال لدى السّرايا، حيثُ وجّه الأسرى في الفيديو رسالةً إلى حكومتهم "حكومة الاحتلال الإسرائيليّ" تطالب بالعمل على الإفراج عنهم.

وسياقٍ متّصل، قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، إن "بلاده" أرسلت رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير الأسرى.