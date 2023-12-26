انت الأن تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني يهدد بتسوية إسرائيل بالأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، الثلاثاء، "سنسوي إسرائيل بالأرض إذا أقدمت على مهاجمة إيران".



وقال بعد الإعلان عن اغتيال القيادي الإيراني البارز رضي موسوي بغارة إسرائيلية في سوريا، ان المقاومة أصبحت قوة إقليمية لا يستهان بها.

وتابع "لا حاجة لتدخل إيران والمقاومة قادرة على إدارة الحرب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل تتعرض لحرب متعددة الجبهات، مبيناً أنها ردت في 6 جبهات من أصل 7.

وقال في بداية جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "نخوض حربا متعددة الجبهات"، مشيراً إلى الجبهات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن إضافة إلى إيران.



وجاءت هذه التصريحات فيما تستنفر إسرائيل تحسباً لأي رد من إيران، بعدما هددت طهران بالرد على مقتل العميد راضي موسوي، أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، بغارة إسرائيلية، أمس الاثنين.



وأكد مسؤول إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني محتمل يشمل إطلاق صواريخ من سوريا ولبنان، وفق ما أفاد مراسل "أكسيوس".



وكانت إيران اتهمت إسرائيل باغتيال موسوي بصواريخ استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق، بعد عودته من السفارة الإيرانية، وتوعد الحرس الثوري إسرائيل بدفع ثمن قتله.