انت الأن تتابع خبر المقاومة تلقن قوات الاحتلال درساً قاسياً .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام مشاهد من المعارك التي خاضها مقاتليها مع قوات جيش الاحتلال في خان يونس، "الفيديو في الأسفل".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام انها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

من ناحية ثانية، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت برشقة صاروخية وقذائف هاون خط إمداد وسير آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت في وقت سابق السبت أنها استهدفت دبابة وناقلة جند إسرائيليتين غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أكدت أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة.

كما استهدفت دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف "آر بي جي"، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.