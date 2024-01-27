انت الأن تتابع خبر بريطانيا وفنلندا تعلقان تمويل الأونروا بسبب تهم تتعلق ب7 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان قامت الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا بتعليق تمويلاتها للوكالة الأممية مؤقتا، أعلنت كل من بريطانيا وفنلندا تعليق التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت حركة حماس، استنكرت بوقت سابق السبت إنهاء وكالة الأونروا عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في الهجوم الذي نفذته المقاومة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا الجمعة، فتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية.

وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر».