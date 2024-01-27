انت الأن تتابع خبر فلسطين تطلب عقد اجتماع للجامعة العربية الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد 28 كانون ثاني 2024، لإصدار موقف موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة، إن الطلب جاء بالتنسيق مع المغرب، بصفته رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة من إسرائيل، طلبت الجمعة، "منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، وذلك ضمن حكمها الابتدائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا.