انت الأن تتابع خبر بايدن يتخذ إجراءات ضد الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا بإجراءات لمعالجة الأنشطة المقوضة للسلام والاستقرار بالضفة الغربية، بحسب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وأكد سوليفان أن بايدن كان واضحا بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفي جهودها لهزيمة حماس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فرضت منذ 7 أكتوبر 5 حزم من العقوبات على الحركة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين أمريكيين أن بايدن فرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.



وأضاف أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.



وأفاد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات، ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأميركيين.