انت الأن تتابع خبر الاحتلال يوافق على مقترح وقف إطلاق النار .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير الأنباء الأولية أن صفقة جديدة تلوح في الأفق بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على رأسها حركة حماس، فيما يتعلق بوقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة حماس.

وقالت الخارجية القطرية، ان حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية، "وننتظر ردهم" دون ذكر تفاصيل أخرى للمقترح.

هذا وبدأ مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا بمقر وزارة الدفاع، وسينعقد بعده المجلس الوزاري المصغر لبحث صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع حركة حماس.

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن القوات الإسرائيلية ستتحرك نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس.