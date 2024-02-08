انت الأن تتابع خبر طيران الاحتلال يستهدف عمق النبطية .. وأنباء عن اغتيال مسؤول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف طيران الاحتلال الإسرائيليّ عمق مدينة النبطية، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة، عبر غارة أُطلقت من مُسيّرة باتجاه سيارة، في محاولة اغتيال لقيادي في حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام بأنّ "مُسيّرة إسرائيلية نفّذت، قرابة الرابعة والربع من بعد الظهر، غارة على سيارة مدنية رباعية الدفع عند تمثال الصباح على مدخل النبطية الشرقي، وأطلقت باتجاهها صاروخًا موجّهًا، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها". وقالت قناة المنار، التابعة لحزب الله، إنّ "الغارة أدت إلى إصابة شخصين، أحدهما في حالة حرِجة".

وفي حين لم يعلن حزب الله، بعد الغارة، مقتل أحد من عناصره أو قيادييه، أمّا وسائل الإعلام العبرية فقالت إنّ "الغارة استهدفت شخصية كبيرة في الحزب".

في ذات السياق، أعلن حزب الله تنفيذه عددًا من العمليات العسكرية مستهدفًا تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية؛ أحدها في كريات شمونة. وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانات متفرقة، إن مقاتليها استهدفوا ثكنة ‏برانيت، ومقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة، وموقع الرادار في مزارع شبعا و‏مربض الزاعورة.

في المقابل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيليّ "إصابة ضابط وجنديين في استهداف حزب الله قاعدة عسكرية في كريات شمونة".



في السياق نفسه، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية بـ«سقوط صاروخ على مبنى في كريات شمونة»، مؤكدة سقوط صواريخ على ثكنة برانيت، مقر فرقة الجليل عند الحدود مع لبنان، حيث طلب من الإسرائيليين المتبقين في كريات شمونه دخول الملاجئ.