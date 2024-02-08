انت الأن تتابع خبر نيكاراغوا تنضم لجنوب إفريقيا في دعوة العدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدمت نيكاراغوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها التي رفعتها ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب إبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان لها، الخميس، إن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل "انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيًا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى إبادة جماعية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ديسمبر الماضي، تعلن فيها أن دولة الاحتلال تنتهك في حربها على غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي، بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد لمساعدة المدنيين.