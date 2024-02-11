انت الأن تتابع خبر الأونروا تعلق على المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود نفق تحت مقرها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، على المزاعم الإسرائيلية بشأن العثور على نفق تحت مقر الوكالة الرئيسي في قطاع غزة.

وقال لازاريني، إن منظمته اطلعت على التقارير الإسرائيلية، ولا يمكنها تأكيد هذه التقاريرأو التعليق عليها.

وكتب لازاريني في حسابه على "إكس"- أن ما يُفهم من التقارير الإعلامية هو أن الجيش الإسرائيلي قام بنشر قوات داخل المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تقم بإبلاغ الوكالة بشأن النفق المزعوم بشكل رسمي، مشددا على أن هذه التقرير الإعلامية تتطلب "إجراء تحقيق مستقل، وهو أمر لا يمكن إجراؤه حاليا نظرا لأن غزة منطقة حرب نشطة".

وقال لازاريني إن الأونروا تفتش داخل مبانيها كل 3 أشهر "عندما لا تشهد المنطقة صراعا نشطا" وإن آخر تفتيش بالقطاع كان في سبتمبر/أيلول 2023، و"كلما تم العثور على تجويف مشبوه بالقرب من أو تحت مباني الأونروا، يتم تقديم رسائل احتجاج على الفور إلى أطراف النزاع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في غزة حركة حماس والسلطات الإسرائيلية".

وأكد أن الإبلاغ عن هذه المسألة يتم باستمرار في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة، وتنشر للرأي العام.

وأوضح لازاريني أن موظفي الأونروا غادروا مقرهم الرئيسي في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب أوامر الإخلاء الإسرائيلية واشتداد القصف في المنطقة، مؤكدا أن المنظمة الأممية لم تستخدم هذا المكان منذ مغادرته ولا علم لها بأي نشاط قد يكون حدث هناك.