انت الأن تتابع خبر القسام:مقتل أسيرين وإصابة 8 بجروح خطيرة بنيران الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة خلال الـ(96) ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى واصابة (8) آخرين إصابات خطيرة.



وقالت الكتائب في تصريح صحفي إن أوضاع الأسرى الجرحى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم.



وحمّلت كتائب القسام العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.