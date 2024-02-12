انت الأن تتابع خبر الولايات المتحدة: اتفاق التبادل لا يزال ممكنًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبرت الولايات المتحدة، أنّ "التوصل إلى اتفاق بين (إسرائيل) وحماس للإفراج عن الأسرى مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنًا وستكون فوائده هائلة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الإثنين، للصحافيين، "نعتقد أنّ التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.

وأضاف "نعتقد أن فوائد (إعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم، ولكن أيضًا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع".



وتقول دولة الاحتلال إنّها نجحت في تحرير محتجزين اثنين خلال هجوم في رفح أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، في حين رأت الولايات المتحدة أنها لا "تعتبر عملية إنقاذ المحتجزين في رفح عملية واسعة النطاق، وما زالت تعارض شن هجوم بدون خطة لحماية المدنيين".

وقال ميللر "بدون خطة ذات مصداقية كهذه ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد عملية عسكرية واسعة النطاق".