انت الأن تتابع خبر مقتل ضابط وجنديين إسرائيليين بتفجير مبنى مفخخ بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل ضابط وجنديين في معارك بجنوب قطاع غزة.

والقتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر.

وأضاف جيش الاحتلال بالقول إن الجنود المذكورين قُتلوا في تفجير مبنى مفخخ جنوب غزة.

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك بغزة، بينهم اثنان في حالة خطرة.

ويواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه لليوم الثلاثين بعد المئة في قطاع غزة، بقصف متجدد على مناطق مختلفة من القطاع، لاسيما على غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.