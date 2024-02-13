انت الأن تتابع خبر اجتماع رباعي عاجل في مصر بحضور إسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل رئيس الموساد ديدي برنيع والوفد الإسرائيلي ظهر (الثلاثاء) إلى القاهره لإجراء مفاوضات حول صفقة تبادل اسرى.

وبحسب مسؤول مصري كبير، تم إحراز تقدم "كبير نسبيا" نحو التوصل إلى اتفاق.



واضاف المصدر في حديث لوكالة أسوشيتد برس أن الاجتماع سيركز على صياغة "مسودة نهائية" لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، فيما وعد بأنه خلال تلك الفترة سيواصل الطرفان المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار.



وأكد دبلوماسي غربي متواجد في القاهرة هذه التفاصيل لكنه أشار إلى أن "العمل ما زال مطلوبا للتوصل إلى اتفاق". وأضاف أن اجتماع اليوم "حيوي لسد الفجوات المتبقية" لحمل الأطراف على الموافقة على شروط الاتفاق.



الطريق إلى الصفقة ما زال طويلاً، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن من وراء الكواليس تُبذل جهود لتضييق الفجوات ومطالب حماس من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة المحتملة. وسيحضر المحادثات أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ومسؤولون من قطر ومصر. وغادر الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، بعد أن أعطى نتنياهو "الضوء الأخضر" لذلك.



وجاء القرار بعد محادثة أجراها نتنياهو أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب فيها الأخير إرسال وفد إسرائيلي لإجراء محادثات في القاهرة - حتى لو كانت إسرائيل "لا ترى أفقًا" لصفقة جديدة مع حماس.



وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل، الليلة الماضية، أن الفجوات في الصفقة لا تزال كبيرة، وهناك إجماع كامل في الجانب الإسرائيلي على أن الشروط التي طرحتها حماس ليست قابلة للنقاش.



ويعمل رئيس الموساد مع مصر ومع رئيس وزراء قطر على تضييق الفجوات وحتى يتسنى الاجتماع لنقاش جدي حول حل سلمي.