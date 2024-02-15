انت الأن تتابع خبر خطة إسرائيلية مستفزة لإجلاء سكان رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مسؤول إسرائيلي أن عملية التخطيط لإخلاء مدينة رفح جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيما على شاطئ البحر في كل منها 25 ألف خيمة.

وقالت الصحيفة إن اقتراح إسرائيل إنشاء سلسلة مخيمات على ساحل البحر في غزة لم ينجح في تهدئة المنتقدين.

وأضافت أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي عارض مقترحا يسمح بانتقال النازحين من رفح لشمال قطاع غزة.