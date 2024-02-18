انت الأن تتابع خبر مصدر في حماس يكشف أنّ المقاومة تدرس تعليق المباحثات .. لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف قيادي كبير في حركة حماس، السبت، أنّ "فصائل المقاومة الفلسطينية تدرس تعليق مباحثاتها، بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال قيادي بحماس لموقع "عربي21" (قال إنّه يفضل عدم الكشف عن اسمه) ، إنّنا "ندرس تعليق المباحثات إلى حين السماح بإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وشمال القطاع"، مشيرٍا إلى أنّ "جيش الاحتلال يمنع وصول أي إغاثة للمناطق الشمالية".

وشدد المصدر ذاته على أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى مظاهر المجاعة التي بدأت تنتشر في مناطق شمال غزة، بسبب منع الاحتلال من وصول الاحتياجات الأساسية للسكان. ويمنع جيش الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة وشمال القطاع، ما أدى إلى انعدام معظم المواد الغذائية الأساسية، ولجوء الفلسطينيين إلى أعلاف الحيوانات لصناعة الخبز وبعض الطعام.

يشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيليّ تبدي تعنتًا في محادثات الصفقة، وقرّر نتنياهو مؤخرًا، عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة الأربعاء الماضي، بعدما كان منخرطًا الثلاثاء في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.