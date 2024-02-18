انت الأن تتابع خبر نتنياهو وافق على فرض قيود على دخول المصليين للأقصى في رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر عبريّةٌ إنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرّر الموافقةَ خلال اجتماعٍ عُقِدَ الأحد، على طلب شرطة الاحتلال ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير بفرض تقييدات على دخول فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حيث أنّ التقديرات تشير إلى فرض قيود وتحديد أعمار المصلين الفلسطينيين لدخول الأقصى.

وبحسب القناة 13 العبريّة، فإنّ جهاز الشاباك لدى الاحتلال لديه تقديرات تشير إلى أنّ فرض التقييدات على دخول المصلين من الداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى قد يؤدي إلى اشتعال الداخل الفلسطيني المحتل، بينما رد عليه "بنغفير": لقد "سمعنا تقديراتكم قبل 7 أكتوبر حول السنوار وحركة حماس"، وقد طلب الوزير المتطرف نفسه "اقتحام قوات شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى في حال رفع شبان صورة للسنوار"، ولكن لم يوافق نتنياهو على ذلك. حسب قول القناة.

ووفقا للقناة فإنّ رئيس وزراء الاحتلال "طلب خلال الاجتماع دراسة النتائج الأمنية لفرض القيود، بينما تعارض المنظومة الأمنية ذلك"، من ناحيته قال وزير حرب الاحتلال "يوآف غالنت" إنّ "تحذيرات الشاباك الاستراتيجية لا تعتبر شيئًا يقدم كل يوم، ويجب النظر إليها بمسؤولية".

وفي وقت سابق الأحد، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن وجود خلافات بين وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بنغفير، وأجهزة أمن الاحتلال، بشأن دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان، وسط مخاوف إسرائيلية من تصاعد أعمال المقاومة خلاله.