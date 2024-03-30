انت الأن تتابع خبر واشنطن: لن نقبل قتل مزيد من الأبرياء برفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية تشارلز براون، السبت، بلاده لن تقبل قتل مزيد من الأبرياء برفح كما بغزة وخان يونس، وفق ما ذكرته هيئة البث العبرية.



وأعرب رئيس الأركان الأمريكي عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى تل أبيب لليوم التالي للحرب.



وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد تل أبيب بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات.



وذكرت واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن الحزمة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84



وأشارت نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إدارة بايدن مستمرة بدعم حق تل أبيب بالدفاع عن نفسها وإخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستها، وفق مزاعمها .