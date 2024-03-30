انت الأن تتابع خبر ماحقيقة وفاة أشخاص بسبب التدافع في الحرم النبوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق لازدحام في المدينة المنورة خلال شهر رمضان الجاري زاعمة أنه أدى إلى إصابات ووفيات نتيجة التدافع. لكن الادعاء خطأ والفيديو مصور العام الماضي خلال أداء صلاة عيد الفطر.



يظهر الفيديو حشودا غفيرة وهي تتدافع. وعلق الناشرون بالقول "عاجل: المدينة المنورة، خمس وفيات و74 إصابة بسبب تدافع الناس اليوم عندما تم فك الحاجز الفاصل".



حظي الفيديو بمئات المشاركات على فيسبوك ومنصة إكس تزامناً مع شهر رمضان الذي يشهد توافد عدد كبير من المسلمين إلى السعوديّة لأداء مناسك العمرة.

لكن أي خبر عن تدافع أدى لوفيات وإصابات في المدينة المنوّرة لم يُنشر على أي وسيلة إعلاميّة ذات صدقيّة.

وبحسب صحافيي وكالة فرانس برس في الرياض، لم تقع أي حوادث تدافع في المدينة المنوّرة أو مكّة المكرّمة خلال شهر رمضان الجاري، علماً أن شهر رمضان يشهد زحاماً شديداً في مكة لا المدينة.

أظهر التفتيش عن الفيديو المتداول بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة أنه منشور على الإنترنت بتاريخ 21 أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وجاء في التفاصيل أن الفيديو يوثق لازدحام في المسجد النبوي بعد صلاة عيد الفطر.

وبالفعل يتوافق تاريخ نشر الفيديو مع تاريخ عيد الفطر في السعودية العام الماضي الذي لم يسجل فيه أي حادث تدافع أدى لوفيات.

وسبق لهيئة مكافحة الشائعات المعنية بالرد على الأخبار المضللة في السعودية أن فندت هذا الفيديو .